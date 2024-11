Dalla Uil Umbria le congratulazioni a Stefania Proietti

"Vogliamo esprimere sincere congratulazioni alla neopresidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, eletta nella tornata elettorale per le regionali. A lei e a tutto il nuovo consiglio regionale i migliori auguri di buon lavoro, per una proficua attività per l'Umbria e per gli umbri": così in una nota il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari. "Come organizzazione sindacale - ha annunciato -, ci mettiamo a disposizione con le nostre battaglie e le nostre priorità, a partire dall'impegno per un lavoro giusto e dignitoso, per la lotta alla sicurezza sul lavoro e per una sanità accessibile, gratuita e universale. Non possiamo che esprimere però un cenno di preoccupazione sul dato dell'astensionismo. Non è mai un buon segnale quando i cittadini scelgono di non esercitare un diritto".



