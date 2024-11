Rizzo e Toscano, in Umbria siamo determinanti

"In Umbria siamo determinanti. I nostri voti possono far perdere o vincere le due coalizioni principali. Il Sovranismo popolare, col suo candidato, è la terza forza su nove e compie il primo passo di una lunga marcia": lo affermano in una dichiarazione congiunta Marco Rizzo e Francesco Toscano, leader di Democrazia sovrana popolare sull'esito delle elezioni umbre.

"Dobbiamo convincere chi non va a votare, mai così tanti - aggiungono - ad avere fiducia in noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA