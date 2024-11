Successo per Strabioli al teatro di Montecastello Vibio

Grande successo nel teatro settecentesco più piccolo d'Italia, quello della Concordia di Montecastello di Vibio, per Pino Strabioli e il suo "Sempre fiori mai un fioraio, omaggio a Paolo Poli". La grande amicizia fra i due artisti ha certamente facilitato il compito a Strabioli che ha ancora una volta confermato la qualità di questo spettacolo, sia dal punto di vista tecnico, recitativo e scenico, sia da quello emozionale.

A Montecastello di Vibio si è assistito insomma ad uno spettacolo entusiasmante e coinvolgente che ha saputo, grazie alla maestria di Strabioli, rendere omaggio in modo originale ed inedito ad un grande del teatro maestro contemporaneo.

Venerdì prossimo, 15 novembre, si replica. "Sempre fiori mai un fioraio, omaggio a Paolo Poli" sarà infatti di scena, alle 21,15, al Teatro Consortium di Massa Martana, altra tappa della stagione di "Teatri in Rete, secondo atto", promossa dall'associazione Magazzini Artistici del presidente Germano Rubbi e del direttore artistico Francesco Verdinelli. Finanziata con fondi Por Fesr della Regione Umbria, "Teatri in Rete" tocca 8 città umbre (Terni, Spoleto, San Gemini, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Massa Martana, Otricoli e Montecastello di Vibio) coinvolgendo 32 artisti di richiamo nazionale.

Strabioli racconta l'amico Paolo Poli e le sue memorie raccolte attraverso tanti incontri, tutti puntualmente fissi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA