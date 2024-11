Antimafia:Gasparri, da Colosimo azione rigorosa, M5S studi carte

"Sarebbe inutile rinnovare la solidarietà alla Colosimo, perché i fatti sono molto chiari. Ma lo facciamo lo stesso. La Presidente dell'Antimafia conduce un'azione rigorosa con il nostro supporto per verificare gli scandali della Procura nazionale antimafia ai tempi della presidenza di De Raho. De Raho, invece, vuole stare ieri alla Procura e oggi in Antimafia a indagare su sé stesso. Piange e fa 'gne, gne, gne' con Conte che parla a vuoto. Noi andremo avanti accertando i fatti, non emettiamo sentenze, ma facciamo verifiche. Invece i grillini si auto assolvono non avendo argomenti per farlo. Inviterò Conte a leggersi la mia prossima interrogazione su un suo senatore che ritorna su vicende del passato mai chiarite. Tacciano e studino le carte. Vedranno che abbiamo ragione noi e hanno torto loro con le loro macroscopiche incompatibilità. Le minacce e le minaccette di Conte dopo gli 'gne, gne, gne' di Cafiero de Raho non ci spostano di un millimetro". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia.



