Per Calenda sanità e sviluppo temi campagna in Umbria

"Sanità e sviluppo economico" sono i due temi "fondamentali" nell'ambito della campagna elettorale per regionali in Umbria per Carlo Calenda, segretario di Azione.

Lo ha detto a Terni a margine di un'iniziativa della lista Umbria futura, dove sono confluiti anche i candidati di Azione, a sostegno della candidata governatrice del centrosinistra Stefania Proietti.

"La sanità - ha ricordato Calenda - è il grande privilegio che abbiamo tutti in Italia". Quanto allo sviluppo economico, "vengo da un giro di aziende - ha sottolineato - tutte hanno usato Industria 4.0 e sono straordinariamente competitive, ma noi non ce ne occupiamo, non capiamo che la prosperità viene da lì. Ne abbiamo poca cura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA