Ascani, basta accorpamenti di scuole

"Ancora una volta la scuola umbra depotenziata dal governo nazionale e regionale. Dopo i quattro accorpamenti dello scorso anno, prosegue il dimensionamento del sistema scolastico. Che grava sulle spalle dei dirigenti scolastici e si traduce in intere aree sguarnite di offerta formativa": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"La scuola - prosegue - è luogo di formazione, crescita e riscatto sociale, qualunque sia il territorio di provenienza o le condizioni economiche della famiglia di uno studente. È un investimento, non un costo. Non può essere oggetto di tagli lineari, come sta facendo irresponsabilmente l'esecutivo Meloni con la manovra. Ci opponiamo - e continueremo a farlo - a qualsiasi forma di smantellamento ideologico del sistema.

Scuola, giovani, cultura, istruzione sono cardini del programma di Stefania Proietti, perché sono i pilastri della tenuta democratica dell'Umbria. Un impegno serio per il futuro della regione non può prescindere da questi",



