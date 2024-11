Bandecchi, con Trump Europa potrà decidere se esistere ancora

"Gli americani hanno scelto Trump e io sono semplicemente contento di questa scelta per l'Europa, perché a Trump dell'Europa non frega nulla. Finalmente l'Europa potrà assumersi le proprie responsabilità e decidere se diventare importante, se esistere ancora ed eventualmente come nello scacchiere internazionale, oppure se essere distrutta": a dirlo è il segretario di Alternativa popolare e sindaco di Terni Stefano Bandecchi. "Sono contento anche per l'Italia perché in questa assunzione di responsabilità ha l'opportunità di rinascere ed esercitare un ruolo fondamentale. Con la Harris, noi europei saremmo rimasti i 'figli scemi' di un mondo che cambia" ha aggiunto.



