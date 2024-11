Assemblea ha approvato il bilancio consolidato della Regione

L'Assemblea legislativa ha approvato il bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2023. Si tratta di un'aggregazione di dati che riguardano l'Amministrazione con le proprie articolazioni organizzative, enti strumentali e società controllate e partecipate, che insieme costituiscono il Gruppo di amministrazione pubblica.

Palazzo Cesaroni spiega che è l'ultimo atto che fornisce una rappresentazione complessiva e che porta ad avere un quadro chiaro della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Solitamente il bilancio consolidato viene approvato entro il 30 settembre, ma quest'anno si è dovuta aspettare la parifica del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 da parte della Corte dei conti che è avvenuta ad ottobre.

Il risultato d'esercizio del bilancio consolidato 2023 è di oltre 61 milioni di euro, mentre nel 2022 vi era un passivo di circa 64mila euro.

Gli enti e le società compresi nel bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2023 sono Adisu - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, Afor -Agenzia forestale regionale, Arpa Umbria - Agenzia regionale per la protezione ambientale, Arpal Umbria, Ater - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, Aur - Agenzia Umbria Ricerche, Azienda vivaistica regionale Umbraflor, Centro per le pari opportunità, Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, Fondazione Umbria Film Commission, 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, Gepafin, PuntoZero Scarl, Sviluppumbria, Umbria Tpl e Mobilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA