Proietti esprime gratitudine alle Forze armate

Nella giornata in cui si celebrano l'Unità d'Italia e le Forze Armate, la candidata presidente alla Regione Umbria Stefania Proietti, rende omaggio "a tutti coloro che sacrificarono la propria vita per un'Italia unita e libera".

"In questa giornata dedicata al nostro Paese, in cui il pensiero va a coloro che sono morti, vittime della guerra, sacrificando le loro vite per l'Italia, oltre al ricordo commosso ai nostri caduti esprimo la mia profonda gratitudine agli uomini e alle donne delle Forze armate che, anche a costo della propria vita, ci garantiscono sicurezza e libertà", afferma Proietti in una sua nota.

"In un momento storico segnato da conflitti e tensioni sociali - prosegue la candidata del centrosinistra - il ruolo delle Forze armate continua ad essere cruciale per il mantenimento della pace e della sicurezza, in Italia e nel mondo.

Un pensiero particolare ai nostri militari della missione Unifil che ho personalmente conosciuto quando, anni fa come sindaco di Assisi, mi sono recata in Libano per inaugurare una via intitolata a San Francesco".

"Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che sentiamo costantemente al fianco e in difesa di ciascuno di noi, soprattutto delle persone più fragili e sole, e che operano giorno e notte anche per la sicurezza delle nostre strade, a tutela in particolare dei giovani. Voglio ringraziarvi - conclude - con le parole del Presidente Mattarella: 'Il vostro servizio alla Repubblica, alla quale avete giurato fedeltà, merita il plauso e la riconoscenza dei nostri concittadini'".





