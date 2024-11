Ascani, il programma di Proietti coraggioso e concreto,

"Un programma coraggioso e concreto. Frutto dell'ascolto delle richieste dei cittadini, nato tra le persone e per le persone. Le priorità e le proposte presentate da Stefania Proietti sono quello che serve all'Umbria per voltare pagina, uscire dallo stallo ed essere protagonista: sanità pubblica di qualità per tutti, lavoro ben retribuito e sicuro, giovani e welfare, perché questa regione sia il luogo in cui portare avanti un progetto di vita": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

"E ancora - prosegue - innovazione e sviluppo sostenibile, ambiente, infrastrutture, trasporti e rete internet, cultura e istruzione, cooperazione e pace. C'è visione, ci sono valori, ci sono diritti da garantire. Ci sono gli umbri e le umbre, che tornano a essere al centro di una precisa idea politica e amministrativa, dopo anni di malagestione che hanno impoverito il territorio e fiaccato la fiducia dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA