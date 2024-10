M5s, Tesei spieghi agli umbri l'indagine sul Psr

"La presidente Donatella Tesei faccia chiarezza e spieghi ai cittadini umbri i contenuti dell'indagine sul Piano di sviluppo rurale per la quale il Pm ha fatto richiesta di archiviazione in seguito all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio": lo afferma in una sua nota Thomas De Luca, coordinatore regionale Movimento 5 Stelle Umbria.

"Spieghi, inoltre - prosegue De Luca - i motivi per cui non ha effettuato alcuna comunicazione alla comunità regionale inerente tale situazione. Avanzerò la richiesta formalmente al prossimo consiglio che sarà convocato il 5 novembre, in regime di prorogatio, per l'approvazione del bilancio consolidato.

Apprendiamo da agenzie di stampa della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero su una presunta indagine riguardante fondi dello Sviluppo rurale che avrebbe interessato lei e alcuni membri della sua giunta.

L'archiviazione sarebbe stata richiesta a seguito dell'abrogazione da parte del governo Meloni del reato per abuso d'ufficio, stessa tipologia di reato per cui è stata condannata in primo grado l'ex presidente Catiuscia Marini. A quale 'bando predisposto dalla Regione dopo la pandemia per lo sviluppo di filiere agricole' si riferiva l'indagine?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA