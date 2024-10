Tesei a Norcia, guardare al futuro con speranza

"Bisogna guardare al futuro con speranza, ma anche con grande determinazione per completare al più presto questa ricostruzione": è quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Norcia in occasione dell'ottavo anniversario della scossa di terremoto del 30 ottobre 2016. "E' sempre un momento molto particolare, perché ricordiamo un evento che ci ha molto ferito e ha ferito tutti questi luoghi, però quest'anno devo dire che abbiamo dei risultati sulla ricostruzione molto buoni e ormai stiamo andando avanti in modo molto spedito, sia con la ricostruzione pubblica che con quella privata", ha aggiunto.

"Non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo continuare così come dobbiamo continuare a utilizzare bene quelle risorse del Pnrr complementare sisma che servono allo sviluppo economico di queste aree e alla tenuta sociale", ha sottolineato la presidente Tesei.



