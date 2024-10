Umbria guarda alla Liguria per il voto alle regionali

Il testa a testa delle regionali della Liguria tra Andrea Orlando e Marco Bucci ha tenuto con il fiato sospeso anche i politici dell'Umbria, prossima Regione al voto con l'Emilia Romagna. Per questo tutti gli esponenti politici locali hanno preferito rimandare i commenti al dopo Genova. In Umbria ed Emilia Romagna le urne saranno aperte il 17 e 18 novembre. La Regione del cuore verde d'Italia è l'unica dove la legislatura si è conclusa regolarmente e la sfida per la guida per la presidenza è tra nove candidati. Anche qui, in base alle previsioni della vigilia di profila un testa a testa. A contendersi la vittoria dovrebbero essere la presidente uscente Donatella Tesei, leghista, con il centrodestra, e Stefania Proietti, civica, con un campo largo che unisce Pd, M5s e altri partiti (ci sono anche due candidati di Italia viva con i Civici umbri). Ci sono poi Giuseppe Paolone con Forza del popolo, Marco Rizzo, Alternativa riformista e Democrazia sovrana e popolare, Martina Leonardi, Insieme per l'Umbria resistente, Elia Francesco Fiorini, Alternativa per l'Umbria, Giuseppe Tritto, Tritto presidente - Umani insieme liberi, Moreno Pasquinelli, Fronte del dissenso, Fabrizio Pignalberi, Quinto polo per l'Italia e Più Italia sovrana.



