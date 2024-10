Marco Masini fa visita alla Comunità Incontro di Amelia

Marco Masini ha fatto visita a sorpresa alla Comunità Incontro onlus di Amelia dove ha incontrato i ragazzi impegnati nel percorso terapeutico e riflettuto con loro sul delicato tema delle dipendenze. Un tema che ha affrontato più volte, fino a scrivere nel 1991 "Perché lo fai".

La Comunità ricorda in una nota che Masini, sempre attento al sociale e ai disagi dei giovani, con questa tematica sensibilizzò l'opinione pubblica tanto da ricevere in quegli anni tantissime lettere di ragazzi vittime della droga che dichiaravano la loro intenzione di reagire positivamente e di voler superare la dipendenza. Lo stesso messaggio che è arrivato a Molino Silla quando Masini, accolto con slancio e partecipazione dai ragazzi, ha regalato loro un pomeriggio di musica e di emozionanti parole, ricordando anche don Pierino Gelmini.

"Cambiando voi stessi, potete cambiare il mondo!" ha detto Masini. Che poi si è seduto al pianoforte ed ha cantato "T'innamorerai" successo del 1993.

Ad accogliere il cantautore a Molino Silla il capo struttura Giampaolo Nicolasi, il direttivo, lo staff multidisciplinare insieme ai ragazzi in percorso.



