Mencaroni, per turismo Umbria crescita più di media Paese

Per il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, "il turismo è ormai un'industria e come tale va considerato". "I dati del report dell'Ente camerale umbro sull'andamento del decennio del settore turistico umbro sono chiarissimi e rilevano una forte crescita a tutti i livelli, superiore all'andamento medio nazionale, anche se ancora siamo indietro rispetto ai dati medi nazionali" sostiene in una nota.

"Quello che mi preme sottolineare - afferma Mencaroni - è che il rafforzamento della robustezza del settore del turismo in Umbria ci consente di affermare che siamo di fronte a una e vera propria industria turistica, che in termini di addetti ha visto aumentare il suo peso nella regione dall'8,1% all'11,2% nel decennio 2014-2024, toccando nel terzo trimestre 2024 il record di 32mila 756 addetti. Finalmente ci si è resi conto che il turismo è una gamba portante dell'economia, in Umbria come in Italia, e che non può essere più trattato, come avveniva fino a non molti anni fa, come la cenerentola dell'economia. Come ho avuto già modo di dire, oggi sento parlare di turismo come petrolio d'Italia e dell'Umbria. Mi auguro che questo petrolio sia gestito in maniera adeguata perché, prima di produrlo, il petrolio bisogna estrarlo. Occorre lavorare sodo perché, come detto, nonostante la forte avanzata l'industria turistica umbra non ha ancora raggiunto, in media, i livelli economico-patrimoniali dei dati nazionali. La Camera di commercio dell'Umbria è molto impegnata a tutti i livelli, dalla promozione alla formazione, all'accompagnamento della vocazione imprenditoriale per quanto riguarda il settore turistico dell'Umbria, aiutando quindi ad estrarre questo petrolio in sinergia con tutti gli attori del sistema economico regionale, dalle istituzioni alle associazioni di categoria".



