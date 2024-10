'Frantoi Aperti' in Umbria dal 19 ottobre al 17 novembre

Si svolgerà anche in Umbria dal 19 ottobre al 17 novembre, per cinque fine settimana, la 27/a edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell'oleoturismo in Italia, che a, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l'arrivo del nuovo olio extravergine d'oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell'olio direttamente in frantoio e con itinerari alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e storico-artistico della regione.

L'apertura della manifestazione, sabato 19 ottobre, sarà affidata alla "Grande pedalata lungo la fascia olivata dei colli Assisi-Spoleto", iniziativa di oleoturismo organizzata in collaborazione con Fiab Foligno e YouMobility - marketplace della mobilità sostenibile. Un itinerario in e-bike con partenza da Spoleto, che lungo i percorsi ciclabili immersi nel paesaggio modellato dalla coltivazione dell'olivo, e porterà a visitare la Basilica di San Salvatore a Spoleto e il Tempietto del Clitunno, entrambi beni del sito seriale Unesco "I Longobardi in Italia: i luoghi del potere", con tappe in alcuni frantoi per assaggiare l'olio appena franto.

Sparsi per tutta la regione poi, i borghi e le città d'arte, su cui si accenderanno i riflettori nei successivi quattro fine settimana di Frantoi Aperti: il 25, 26 e 27 ottobre, Gualdo Cattaneo il borgo dei Castelli proporrà "Sapere di pane, sapore di olio"; mentre a Campello sul Clitunno la "Festa dei Frantoi e dei Castelli" animerà il Castello di Agliano domenica 27 ottobre. Nel terzo lungo fine settimana di Frantoi Aperti, 31 ottobre e 1,2 e 3 novembre, Assisi sarà protagonista con Unto - Unesco, natura, territorio, olio; Castel Ritaldi proporrà "Frantotipico"; a Giano dell'Umbria si terrà "La Mangiaunta"; a Todi è in programma "Colori et olio" (2 e 3 novembre); mentre a Trevi ci sarà "Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille".

Il quarto fine settimana, ad accogliere i visitatori saranno Assisi con Unto nei castelli e nel territorio; e Bevagna con "O-Live".

Il quinto fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria, nel fine settimana del 16 e 17 novembre Amelia dove si terrà "Amerinolio"; Assisi con Unto nei castelli e nel territorio; Arrone con "Amor d'olio"; e Campello sul Clitunno, con la "Festa dei Frantoi e dei Castelli" che animerà in particolare la Piazza della Bianca domenica 17 novembre. A chiudere la manifestazione, nel fine settimana 23 e 24 novembre i "carri con la frasca" della benfinita a Spello con "L'Oro di Spello - Festa dell'olivo e Sagra della Bruschetta", evento che è stato posticipato rispetto alle date storiche a causa dell'impossibilità di chiudere il centro storico in concomitanza con le elezioni regionali.

Novità di questa edizione di Frantoi Aperti in Umbria sarà la proposta delle "Evo&Art Experience", esperienze di oleoturismo incentrate sulla conoscenza dell'antica e affascinante cultura dell'Olio evo in Umbria e dell'arte, grazie a due tour in navetta accompagnati da guida turistica, alla scoperta delle sottozone della Dop Umbria e della biodiversità, che porteranno a visitare i luoghi del "Perugino" ed i beni del sito seriale Unesco.

Altra novità di Frantoi Aperti 2024 sarà "Visioni Oleocentriche" una mostra fotografica diffusa nel territorio regionale attraverso più di 600 affissioni pubbliche, ideata da Daniela Tabarrini, con foto di Pier Paolo Metelli e curata da Matteo Pacini. L'Umbria si fa un vero e proprio museo a cielo aperto con immagini che documentano l'evoluzione di quello che non è solo un percorso oleoturistico e gastronomico, ma anche uno straordinario caleidoscopio di esperienze di vita e di lavoro fatto di volti, tradizioni, eventi e paesaggi mozzafiato.

Tra le novità inoltre, gli appuntamenti "La storia in cucina ed i piatti de la bonfinita" con lo storico dell'alimentazione Guido Farinelli.



