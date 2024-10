Farmacentro lancia la campagna "Difenditi dalla Dengue": prevenzione e protezione per la salute pubblica. A seguito dell'aumento dei casi di Dengue nelle ultime settimane, la cooperativa dei farmacisti del Centro Italia rinnova il suo impegno al fianco delle farmacie e dei cittadini con l'obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione di questa malattia trasmessa dalle zanzare e supportare il ruolo fondamentale delle farmacie nella tutela della salute pubblica.

Per questo, Farmacentro - spiega una sua nota - ha ideato la campagna che prevede una serie di strumenti e prodotti dedicati alla prevenzione e al controllo del contagio come test sierologici, per verificare se è avvenuto il contagio da Dengue; larvicida, per prevenire la diffusione della febbre Dengue eliminando le larve di zanzara; repellente, per proteggere i cittadini dalle punture di zanzare infette; materiale informativo consistente in una locandina della campagna di prevenzione, da esporre in farmacia o condividere sui social e tramite strumenti di videocomunicazione.

"La crescente diffusione della Dengue in alcune aree geografiche in cui operiamo, rappresenta una minaccia per la salute pubblica e noi di Farmacentro - spiega nella nota il suo presidente, Stefano Golinelli - sentiamo il dovere di intervenire attivamente per contribuire alla sua prevenzione.

Con la campagna 'Difenditi dalla Dengue', vogliamo offrire alle farmacie strumenti concreti per proteggere la popolazione e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Questo è un esempio tangibile del nostro impegno nel supportare il territorio e nel promuovere la salute pubblica in modo responsabile ed efficace".

"Il ruolo delle farmacie è oggi più che mai fondamentale nel proteggere e informare i cittadini. Con la campagna 'Difenditi dalla Dengue', Farmacentro vuole garantire un supporto concreto per affrontare questa situazione", aggiunge il direttore generale Marco Mariani.



