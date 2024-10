Tesei, sanità Umbria vincitrice nei dati Gimbe

"La forza dei dati. Nel rapporto Gimbe sul personale del servizio sanitario nazionale, la nostra Umbria ne esce vincitrice": lo scrive Donatella Tesei, presidente ricandidata della Regione Umbria. "Più medici della media, più infermieri, un bilanciamento migliore della media tra le due categorie" sostiene su Facebook.

"Io non sono soddisfatta - afferma Tesei -: non voglio vedere solo dei buoni numeri, voglio guardare la sanità con gli occhi degli umbri, voglio che la nostra regione diventi davvero la migliore in Italia. Davanti alle vuote critiche di qualcuno, preferisco continuare a lavorare, a testa bassa, per una sanità sempre più accessibile, sempre più giusta, sempre più pronta".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA