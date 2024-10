Carabinieri sequestrano ketamina, Mdma, cocaina e crack

Dosi di ketamina, Mdma, cocaina e crack sono state sequestrate dai carabinieri di Città di Castello che hanno arrestato quattro persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel fine settimana i militari hanno compiuto un mirato servizio antidroga a ridosso di locali notturni e nei luoghi di aggregazione, frequentati perlopiù dai giovani. In particolare hanno controllato quattro soggetti nei pressi di una discoteca dove era stato organizzato un evento musicale di "12 ore no stop".

I carabinieri hanno quindi sorpreso - riferisce l'Arma - tre di loro, poco più che ventenni, di origine romena e moldava, provenienti dalle province di Roma e Terni, trovati in possesso di 65 grammi circa di ketamina, suddivisi in 214 dosi, nove circa di cocaina in 30 dosi e 12 grammi di Mdma in 51 dosi. Il quarto soggetto, ventunenne della provincia di Salerno, con precedenti di polizia, è stato invece controllato davanti alla discoteca alle prime luci dell'alba, rinvenendo nella sua disponibilità - si legge sempre in un comunicato dei carabinieri - 32 dosi di cocaina, 27 di crack e una di hascisc, per un totale di oltre 25 grammi, insieme a 18 pasticche di ecstasy e a 520 euro in banconote di piccolo taglio.



