L'Usl Umbria 1 aderisce all'Open day sulla salute mentale

Consulenze, colloqui telefonici ed un convegno su "I giovani e le nuove patologie del millennio": sono queste le iniziative che saranno messe in campo dagli ospedali di Città di Castello e di Gubbio-Gualdo Tadino dell'Usl Umbria 1, due degli oltre 130 nosocomi italiani con il "Bollino rosa" e presidi dedicati alla salute mentale coinvolti nell'iniziativa promossa dalla Fondazione Onda Ets per la Giornata mondiale della Salute mentale, che si celebra il 10 ottobre.

L'iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, si pone l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Tutte le iniziative in programma si terranno di giovedì 10 ottobre.

Nello specifico - riferisce la Usl - l'ospedale di Città di Castello ha attivato delle consulenze-colloqui telefonici con uno psicologo. Sono rivolti ad un target femminile di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sarà possibile effettuarli dalle ore 9.00 alle 11.00 contattando direttamente il numero 075.8932040.

Lo stesso servizio sarà offerto anche dall'ospedale di Branca (dalle 9.00 alle 11.00) chiamando il numero 075.8933368 (non è necessaria la prenotazione). Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 la sala della Fondazione Sant'Anna, situata in viale Roma 15 a Perugia, ospiterà il convegno "I giovani e le nuove patologie del millennio", organizzato dal dipartimento di salute mentale dell'Usl Umbria 1 in collaborazione con altri enti.

La giornata, inserita all'interno della manifestazione "Perugia SerenaMente", prevede il contributo di una decina di professionisti che tratteranno tematiche relative alle nuove patologie del millennio più diffuse tra le giovani generazioni.

I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it



