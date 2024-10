Tesei si ricandida in Umbria, l'abbiamo portata nel mondo

"Abbiamo portato l'Umbria nel mondo": è uno dei passaggi più applauditi, insieme a quello sulla sanità, del discorso che Donatella Tesei ha fatto ai suoi sostenitori in occasione della presentazione della ricandidatura a presidente della Regione Umbria, che si è tenuta al centro fiere di Bastia Umbra. Un intervento incentrato sui risultati ottenuti nei cinque anni di legislatura, ma anche di prospettiva.

Sottolineando la sanità come "la priorità assoluta" del suo eventuale prossimo mandato, Tesei ha ricordato il progetto dell'ospedale Narni-Amelia, ma ha sottolineato, con orgoglio, la scelta di "dotarsi di un elisoccorso autonomo".

Ad anticipare e accogliere la Tesei sul palco del centro congressi è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che arrivano sul palco ha esibito alla platea una t-shirt con su scritto "Ancora più Umbria-libera di crescere", che è il motivo scelto dalla Tesei e dal centrodestra che la sostiene per la campagna elettorale in vista del voto del 17 e 18 novembre prossimi.

L'intervento della Tesei si è concluso chiamando sul palco tutti i leader regionali dei partiti che sostengono la coalizione di centrodestra, tra cui Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa popolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA