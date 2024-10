Pillon, fanno riflettere parole Proietti su aborto-eutanasia

"Fanno riflettere le parole del candidato di sinistra Stefania Proietti su aborto (serve un'assistente sociale che segua le donne che vogliono abortire) e su eutanasia (la vita va difesa sempre anche immobile su un letto). Io sarei anche d'accordo, ma credo che i suoi del Pd, dei 5stelle e dei verdi (più o meno) sinistri non voterebbero provvedimenti simili neanche sotto tortura. E allora perché la Proietti lancia queste affermazioni di principio quando sa perfettamente che non avrebbero mai l'assenso della maggioranza che la sostiene?": a chiederlo è Simone Pillon, responsabile del dipartimento famiglia e valori della Lega Umbria. "Purtroppo - aggiunge in una nota - sono convinto che si tratti di specchietti per convincere le allodole cattoliche a votare una coalizione che poi, a urne chiuse, sosterrà eutanasia, aborto-fai-da-te, gender e tutto l'armamentario anticristiano.

Cosa ne pensano Elly Schlein, Conte e Fratoianni? E cosa ne pensa il laicissimo consigliere Bori?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA