In vigore la par condicio per la comunicazione pubblica

A seguito della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, disposta dalla presidente della Regione Umbria con decreto numero 40 del 21 settembre, entra in vigore da giovedì 3 ottobre quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 28/2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", la cosiddetta par condicio. Nelle note diffusa dagli uffici stampa della Giunta umbra e dell'Assemblea legislativa si spiega che tale norma prevede che fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA