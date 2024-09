Giovane trovato con un chilo di cocaina

I carabinieri della sezione radiomobile di Foligno hanno arrestato nella flagranza di reato un ventunenne, di origini albanesi, già indagato in passato, che è stato trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della propria autovettura lungo la strada statale Flaminia all'altezza dello svincolo di Trevi per un'infrazione al Codice della strada.

Il giovane avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso pertanto i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e del veicolo che ha permesso di rinvenire un panetto da un chilo di cocaina che era stato ben occultato all'interno della macchina.

Il ventunenne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e come disposto dall'Autorità giudiziaria è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto. La sostanza stupefacente e l'autovettura utilizzata sono stati sottoposti a sequestro.



