Pdl Proietti Trotti su benessere e tutela degli animali

"Modificare il Testo unico in materia di sanità e servizi sociali, la legge regionale '11/2015', nella parte riguardante il 'Benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo'": è quanto si prefigge la consigliera regionale Elena Proietti Trotti (FdI - presidente della Terza commissione) che annuncia la presentazione di una proposta di legge in merito.

"Le finalità - spiega Proietti Trotti in una nota della Regione - sono quelle di armonizzare il testo con le diverse normative vigenti in materia, nonché di semplificare e chiarificare le norme in materia di detenzione, benessere animale e sulle procedure dei vari soggetti interessati o che operano nello specifico settore".

Nella relazione tecnica si legge che "negli anni la legge regionale '11/2015' è già stata oggetto di interventi migliorativi per ciò che attiene la disciplina del benessere animale e del randagismo e, ora, in funzione delle ulteriori modifiche normative di rango superiore che interessano aspetti e disposizioni della legge, si rendono necessarie altre più specifiche e puntuali. Le produzioni normative interessate sono principalmente il decreto legislativo numero 117/2017 (Codice del Terzo settore) che, nell'ambito degli enti del Terzo settore definisce e regola le organizzazioni di volontariato; l'ordinanza del ministero della Salute del 6 agosto 2024 concernente la 'Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani'; il decreto ministeriale 2 novembre 2023 sulla 'Istituzione della anagrafe canina nazionale'".



