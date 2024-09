Nuovi ufficiali per i carabinieri della provincia di Perugia

Presentata dal comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, colonnello Sergio Molinari, la nuova squadra di ufficiali che a breve si avvicenderanno al comando di vari reparti e compagnie del territorio. "E' un giorno molto importante - ha detto Molinari nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale alla presenza dei nuovi arrivati - perché presentiamo una squadra di comandanti rinnovata in buona parte, con ufficiali di esperienza che provengono da diverse zone d'Italia e con esperienze operative pregresse importanti".

"Un cambio fisiologico - ha proseguito Molinari - ma la costante è che chiunque arriva in un comando cerca nel segno della continuità di mantenere e migliorare la sicurezza del territorio e la vicinanza alla cittadinanza".

Sarà il maggiore Marcello Pezzi, 36 anni, originario di Codogno, il nuovo comandante del nucleo investigativo del reparto operativo di Perugia, che prende il posto di Claudio Scarponi, destinato a un nuovo incarico a Rimini. "Per me è stata una esperienza professionale meravigliosa, intensa, piena" ha detto quest'ultimo. "L'Umbria - ha aggiunto - è una terra splendida e mi sono impegnato insieme ai miei ragazzi per dare sempre risposte adeguate alla cittadinanza, dalla quale in questi anni abbiamo avuto un grande supporto".

"Assicuro e garantisco il mio massimo impegno personale e la mia massima determinazione per proseguire lo sforzo investigativo del mio predecessore" ha quindi detto Pezzi. Il nucleo investigativo avrà un rinforzo ulteriore con un nuovo ufficiale, il sottotenente Giuseppe Denaro, 39 anni, originario della provincia di Messina e che andrà a comandare la prima sezione nel nucleo investigativo del reparto operativo di Perugia.

Lascia Gubbio per assumere il comando della compagnia di Terni il capitano Fabio Del Sette che ha parlato di "anni intensi ma appaganti, sia dal punto di vista professionale e umano, con un territorio, quello dell'eugubino gualdeae sano".

Sarà il capitano Pasquale Moriglia, 40 anni, originario di Napoli, il prossimo comandante della compagnia di Gubbio.

Il maggiore Roberta Cozzolino, 37 anni, sarà invece la nuova comandante della compagnia di Perugia. "E' per me un onore assumere questo comando - ha detto - in un territorio prestigioso, con una lunga tradizione storica e culturale. La mia priorità sarà quella di garantire la sicurezza lavorando con determinazione, serietà e sempre vicino al cittadino per prevenire e reprimere tutte le forme di reato e di criminalità".

A Foligno a dirigere la compagnia sarà il capitano Antonello Maria De Sanctis, 33 anni, originario di Bologna e che in passato ha prestato servizio all'estero in teatri operativi ad alto rischio come a Baghdad e in Libia. "Ho trovato subito - ha sottolineato - una accoglienza positiva da parte dei miei colleghi e della cittadinanza. Questa regione offre grandi opportunità dal punto di vista dei rapporti personali e ho trovato una cittadinanza aperta che ha fiducia nell'istituzione".

Sarà, infine, il capitano Massimiliano Croce, 37 anni, di Cosenza, il nuovo comandante della compagnia di Città di Castello.



