Calcio, Perugia-Gubbio in diretta su Umbria Tv

Sale la febbre da derby: UmbriaTv trasmetterà in diretta Perugia -Gubbio domenica 15 settembre 2024. L'appuntamento è alle 20.00 con il "Calcio in Piazzetta" di e con Giancarlo Pacini e i suoi ospiti, per l'anteprima della gara, alle 20.45 fischio d'inizio in diretta con la telecronaca di Marco Taccucci e il commento tecnico del direttore Giacomo Marinelli Andreoli. Al termine ampio spazio dedicato al post gara con i tutti protagonisti. Su canale 10 di Umbria TV, che ne riferisce in una sua nota.



