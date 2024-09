I carabinieri di Perugia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne, di origini albanesi, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo averlo trovato in possesso di 586 dosi di cocaina.

I militari, nel corso di un servizio sul territorio, hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della propria autovettura lungo la strada statale E45 all'altezza dello svincolo di Ponte Felcino. Lo stesso,. al momento del controllo, avrebbe mostrato segni di nervosismo.

I carabinieri hanno così proceduto ad una perquisizione personale, veicolare e successivamente estesa al suo domicilio, trovando le dosi di cocaina per un peso complessivo di 310 grammi, la somma di 9.200 euro in contanti ritenuta provento dell'attività di spaccio e materiale per il confezionamento.

Il 44enne è stato dichiarato in stato di arresto e come disposto dall'Autorità giudiziaria è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.

La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA