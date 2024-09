Mostra del ricamo e tessuto a Valtopina

A Valtopina torna l'appuntamento con la Mostra del ricamo e del tessuto artigianale. In programma dal 6 all'8 settembre, la 21/a edizione vedrà protagonisti una novantina di espositori. Ricamatrici, merlettaie e tessitrici arriveranno da ogni parte d'Italia e dell'estero dando vita "ad una mostra di grande caratura". L'ha sottolineato Gabriele Coccia, sindaco del borgo umbro, intervenuto alla presentazione della manifestazione a Perugia, nella sala Fiume di palazzo Donini.

A spiegare i dettagli della tre giorni, che prevede anche la seconda Biennale internazionale di Fiber Art contemporanea (curata da Barbara Pavan) con 31 artisti internazionali, è stata fra gli altri Maria Mancini, presidente della Scuola Ricamo Valtopina aps. "Una mostra superiore agli anni passati, arricchita di contenuti. Abbiamo espositori stranieri che portano delle novità".

L'evento si estende su diversi spazi espositivi, tra i quali il palasport, il museo del ricamo e del tessile, quello parrocchiale e il palazzo comunale. Si terranno anche un convegno, un défilé di abiti d'epoca, conferenze e workshop.

Prevista un'area ristoro al Centro Subasio.

Di una "occasione unica per la nostra regione" ha parlato l'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, che parteciperà all'inaugurazione in programma venerdì 10 alle 10,30. "Questo è un evento importante - ha evidenziato Agabiti durante la presentazione - e un punto di riferimento per la nostra regione ma anche a livello nazionale. Un evento che focalizza l'attenzione sulla ricerca, valorizzando il ruolo delle ricamatrici, un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni". Alla presentazione hanno preso parte anche Bianca Rosa Gallina, assessore alla Cultura di Valtopina e Cinzia Tomassoni (Scuola di ricamo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA