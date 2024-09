Bori (Pd), Tesei decida la data delle elezioni regionali

"In questi anni abbiamo visto un uso strumentale delle istituzioni, mancanza di rispetto e arroganza come se non ci fosse un domani, ma mai avevamo assistito ad un balletto irrispettoso come quello messo in scena per la scelta della data delle imminenti elezioni regionali": così il consigliere regionale del Partito democratico Tommaso Bori, in relazione a quello che definisce "l'atteggiamento dilatorio e autoreferenziale messo in scena dalla presidente Tesei e dalla destra".

"Come se potesse disporre liberamente delle istituzioni pubbliche che è stata chiamata a rappresentare pro tempore - dice Bori - la presidente Tesei, ormai ostaggio della destra che non ha perso il sogno di sostituirla last minute, temporeggia e non decide sulla data del voto. Mentre Emilia-Romagna e Liguria hanno già da tempo indicato una data, in Umbria si continua da mesi a rimandare la decisione su quando indire le elezioni regionali. Questo tergiversare non è altro che un segno di debolezza e paura, i cittadini e le cittadine dell'Umbria hanno il diritto di sapere quando potranno esercitare il loro diritto al voto".

"Le elezioni - conclude Bori - non sono un gioco e le istituzioni non dovrebbero essere usate per interessi personali o di parte. Tanto meno per guadagnare tempo, cercando di recuperare l'irrecuperabile, o per calcoli politici. La democrazia richiede rispetto e trasparenza, e Tesei e la destra stanno mancando in entrambe le cose. Basta con le incertezze, i cittadini umbri meritano lo stesso rispetto dei liguri e degli emilianoromagnoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA