Squarta, bloccare il progetto 'DragTivism Jr'

"Come promesso, ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea, insieme ai colleghi di Fratelli d'Italia, per bloccare il progetto 'DragTivism Jr' finanziato con fondi Erasmus+": lo annuncia su Facebook il parlamentare europeo Marco Squarta. "Questo progetto, rivolto a minori dai 14 ai 17 anni - afferma l'ex presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria - propone seminari sul gender, formazione sull'attivismo Lgbtq+ e laboratori sulla storia del 'Drag'. Ero incredulo dopo aver letto. Non possiamo accettare che iniziative del genere, travestite da progetti educativi, siano sostenute con fondi pubblici. È un evidente tentativo di indottrinamento ideologico che espone i più giovani a visioni molto divisive".

"Ciò è ancora più inaccettabile - osserva - quando migliaia di ragazzi in Europa affrontano difficoltà economiche che mettono a rischio la loro formazione e che, molto banalmente, fanno fatica anche a comprare i libri scolastici. Ne sanno qualcosa i genitori italiani che dovranno sborsare migliaia di euro a settembre per tutte le necessità dei propri figli al rientro dalla pausa estiva. Invece di destinare risorse a chi ha davvero necessità si finanziano iniziative che non rispondono a nessuna priorità e che servono solo ad accontentare i pruriti di qualcuno. Abbiamo chiesto alla Commissione di garantire la tutela del benessere psicologico dei minori coinvolti e di verificare il consenso informato e reale dei genitori per progetti che affrontano temi così controversi, perché la famiglia continua ad essere il primo canale educativo per ogni ragazzo. Continuerò a vigilare affinché i fondi europei siano impiegati per promuovere vere opportunità di crescita e istruzione, sostenendo chi affronta difficoltà concrete, invece di appoggiare derive ideologiche che non riflettono i valori fondamentali dell'Europa e men che meno quelli dell'Umbria".





