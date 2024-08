Tiro a volo: a Roscini e Frasca il 'Memorial Nando Rossi'

Luca Roscini ed Erminio Frasca (poi assente per motivi familiari alla premiazione) sono stati gli assoluti protagonisti, e i vincitori a pari merito, della 16/a edizione del 'Memorial Nando Rossi' che si è svolto in questo week end sulle pedane del Tav Umbriaverde di Todi e ha visto impegnati nelle varie categorie più di 600 tiratori fra uomini e donne, tra i quali gli azzurri della Fossa di Parigi 2024.

Roscini, 27enne di Perugia, ha conquistato il trofeo d'argento che commemora il celebre dirigente folignate (padre di Luciano Rossi, attuale Presidente della Fitav e dell'Issf) con un perfetto 100/100, chiudendo alla pari con l'azzurro Erminio Frasca, poliziotto di Priverno che fu sesto nella Fossa all'Olimpiade di Pechino 2008 e quest'anno aveva già vinto il 'Daniele Perazzi Challenge', altra 'classica' del tiro a volo.

Invece per Roscini, sebbene non sia nuovo a prestazioni di buon livello, l'impresa di Umbriaverde è letteralmente storica.

Dice il perugino: "Ho infranto il mio record su 75 piattelli e ho poi totalizzato il mio primo 100/100 in carriera. E tutto questo in una gara con seicento presenze e con le atlete e gli atleti dell'Olimpiade di Parigi".

Prima categoria in corsia di sorpasso (dal 2025 Roscini sarà Eccellenza), il perugino ha trascorsi sportivi nel calcio da centrocampista e nel rugby da difensore. Adesso sarà l'uomo da battere nel tiro a volo in alcune delle principali gare del mese di settembre: si comincia con la Coppa dei Campioni di Fossa Olimpica al Concaverde di Lonato del Garda, in cui Roscini difenderà i colori della squadra del Tav Gualdo.



