Il toro Nepal protagonista alla fiera di San Bartolomeo

Aperta a Città di Castello la mostra zootecnica della fiera di San Bartolomeo al parco comunale Alexander Langer. Attrazione principale l'imponente toro di razza chianina "Nepal", con i suoi oltre 1.400 chili di peso e quasi due metri di altezza al garrese.

"In questo momento Nepal è il miglior toro del panorama nazionale per morfologia", ha sottolinea Marco Lucchetti, presentando il suo toro, secondo quanto riporta una nota del Comune di Città di Castello."L'abbiamo portato alla Mostra Zootecnica di Città di Castello - ha aggiunto - come simbolo della passione degli allevatori della nostra regione e della qualità degli allevamenti del settore, che hanno bisogno di essere sostenuti dalle istituzioni pubbliche e hanno bisogno che i consumatori siano educati ad apprezzare la qualità della carne Chianina, che è eccezionale, molto magra, a bassissimo contenuto di colesterolo e ideale per l'alimentazione".



