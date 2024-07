La ministra Alessandra Locatelli in Umbria

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà in Umbria domani, mercoledì 31 luglio.

Alle ore 11.30, nel salone d'Onore di palazzo Donini, parteciperà all'insediamento pubblico della Rete socio sanitaria e assistenziale in vista del G7 Inclusione e Disabilità. Saranno presenti anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Luca Coletto, assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Paola Fioroni, presidente dell'Osservatorio regionale per le persone con disabilità.

Ore 14.30 è in programma un incontro pubblico all'Opera Don Guanella - Centro Sereni, Strada Tuderte, 48 a Perugia.

Alle 16.00 ancora un incontro pubblico al Centro Speranza in via Roma n. 13 a Fratta Todina (Perugia9.

E un terzo incontro pubblico è previsto alle ore 17.30 all'Ostello delle Farfalle, in via Costanza Baglioni a Cannara (Perugia).



