Fiore (Fn), sanità da terzo mondo in Valnerina

Roberto Fiore, candidato governatore per Forza Nuova in Umbria, mette in agenda, tra le priorità del suo lavoro, la questione sanitaria. Dopo la richiesta di screening per i vaccinati, infatti, annuncia: "L'assistenza medica territoriale in Valnerina è al terzo mondo.

Non vi è più guarda medica e gli anziani devono fare decine di chilometri (di curve) per avere assistenza. Il presidio medico, che è vero e proprio presidio di civiltà, è stato smantellato e abbandonato sia dal centrodestra che dal centrosinistra".

"Con Forza Nuova -annuncia - ogni comune avrà la sua guardia medica ed ogni donna che dovrà partorire potrà farlo vicino casa e in sicurezza. Le autorità regionali si muovano rapidamente: Forza Nuova non vuole nè chiacchiere nè distintivi. La protesta esploderà presto".

Gloria Callarelli, Matteo Paccaduscio e l'avvocato Maiorca, consiglieri comunali per Forza Nuova a Vallo di Nera, chiudono: "Il problema sanitario riguarda tutta la regione ed in particolar modo anche la Valnerina, messe in ginocchio da una politica che ragiona in termini di profitto anziché di aiuto al popolo. Sarà nostro compito, quale consiglio di Forza Nuova, dare battaglia su questo in tutto il territorio".



