Aperte le iscrizioni al convitto unificato Inps di Spoleto

Sono aperte le iscrizioni per l'accoglienza degli studenti per l'anno scolastico 2024-2025 presso il Convitto unificato Inps di Spoleto. L'iniziativa è rivolta ai figli dei dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, in caso di posti residui, potrà essere possibile estendere la partecipazione anche per i figli di dipendenti non iscritti.

L'ospitalità sarà erogata nella formula convitto o dopo scuola in semiconvitto. Gli studenti potranno usufruire dei laboratori didattici, fare escursioni, esercitare attività sportive e di svago. Prevista l'assistenza socio-educativa e psicologica e, nella formula residenziale, anche la fruizione di vitto e alloggio.

Si tratta di una iniziativa particolarmente importante - si legge in una nota dell'Inps - sia per i genitori, che potranno fare affidamento su un contesto sicuro e stimolante nel quale i propri figli potranno trascorre il tempo, sia per gli studenti, che beneficeranno delle attività di studio, sportive e di socializzazione che caratterizzano da sempre la vita nel convitto, situato in un contesto storico e naturalistico di grande rilevo.



