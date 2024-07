Iv, interesse per le proposte di confronto programmatico

Italia viva è impegnata a concorrere alla costruzione dell'alternativa al governo di centrodestra in Umbria.

In attesa che il quadro di una coalizione regionale ampia e aperta di centrosinistra si venga a definire guardiamo con interesse e con favore alle proposte di confronto programmatico avanzate sia da Azione sia dalle altre forze e movimenti politici che da posizioni riformiste autonome hanno concorso, nella fase di ballottaggio, alla vittoria della sindaca Ferdinandi nel capoluogo umbro.

Lo afferma in una nota Massimo Gnagnarini, presidente Iv Umbria.





