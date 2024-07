Incidente nel tratto umbro dell'A1, traffico bloccato verso Nord

Traffico bloccato in A1 tra Attigliano e Orvieto al chilometro 476, in carreggiata nord, per un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel quale sono rimasti coinvolti sei veicoli tra cui un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti.

Pattuglie della polizia stradale di Orvieto stanno operando i primi soccorsi alle persone e gestendo le criticità del traffico insieme al personale della Società Autostrade per l'Italia. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze.



