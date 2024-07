Torna la grande musica classica del Music fest Perugia

Il Music fest Perugia per la sua 18/a edizione torna nel centro storico del capoluogo umbro, dal 23 luglio al 12 agosto, in due sessioni, per portare la musica classica tra le persone di tutte le età e conquistare un pubblico sempre più numeroso, sotto la direzione artistica della pianista di fama mondiale Ilana Vered. Il programma degli eventi, molti dei quali a ingresso gratuito, con talenti internazionali del pianoforte, e non solo, provenienti dai conservatori e dalle accademie musicali più prestigiose del mondo, è stato presentato in una conferenza a Perugia. Presenti Peter Hermes e Laura Del Prato, direttore esecutivo e responsabile marketing del Mfp, oltre alla direttrice della sezione operistica del Mfp, la cantante lirica Tiziana Fabietti.

Attesi oltre 120 studenti da tutto il mondo, 40 professori, 75 auditori e due orchestre sinfoniche, l'orchestra "Virtuosi Brunenses" e l'orchestra "Europa Musica", che si esibiranno tra masterclass, concerti, recital, maratone musicali e opera lirica nelle diverse location del centro storico di Perugia, dalla sala dei Notari alla basilica di San Pietro, dalla chiesa di Santo Spirito all'auditorium di San Francesco al Prato. Tra gli appuntamenti più importanti, martedì 30 luglio alle 21 all'auditorium San Francesco al Prato, la versione concertante del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, con artisti internazionali accompagnati dall'orchestra "Virtuosi Brunenses" e dal Coro lirico dell'Umbria, sotto la direzione del maestro Alessandro Alonzi e la regia a cura di Francesca Geretto. In scena il tenore Delfo Paone nel ruolo del duca di Mantova e il basso Ivan Caminiti nel ruolo di "Sparafucile", mentre sarà il baritono, pianista e musicologo Luca Bruno a sostenere il ruolo di "Rigoletto". L’opera verrà riproposta, con un diverso cast composto, tra gli altri, da Gabriel Arce , Anna Kozlakiewicz, Massimo Simeoli, Jan Spytek e Gabriella Aleo, venerdì 9 agosto alle 21 alla sala dei Notari, con l’orchestra "Europa Musica", il coro Giuseppe Verdi di Roma e la regia a cura di Chiara Giudice. Da non perdere sono stati definiti i concerti per pianoforte e orchestra, la sera alle 21: tra i principali, mercoledì 31 luglio, concerto alla basilica di San Pietro con i giovanissimi "prodigies" che suoneranno musiche di Mozart, Rachmaninoff e Beethoven. Giovedì 8 agosto alla sala dei Notari, partecipazione straordinaria dei pianisti Mikhail Voskresensky e Tristan Paradee, musiche di Beethoven, Rachmaninoff e Mendelssohn nel concerto diretto dal maestro Justin Bischof, organista e pianista acclamato in tutto il mondo, fondatore della "Modus Operandi Orchestra" di New York e professore alla "Manhattan School of Music". Infine, domenica 11 agosto, alla basilica di San Pietro alle 21, concerto con orchestra del pianista David Fung, che eseguirà musiche di Mozart, Beethoven e Chopin, con la direzione del maestro Alessandro Alonzi. Per gli amanti del violino, lunedì 5 agosto, il concerto di Chloe Kiffer e Haerim Elisabeth Lee, che si esibiranno in un "Virtuoso double violin piece", alla sala dei Notari alle 21, diretti dal maestro Marius Stravinsky, che tornerà a dirigere altre due serate di grande musica, martedì 6 e mercoledì 7 agosto, stessa ora e stessa location. I grandi artisti saranno davvero tanti, a cominciare da Arie Vardi, pianista e pedagogo di fama mondiale, presidente della "Arthur Rubinstein international piano master competition" di Tel Aviv, che si esibirà in una masterclass aperta al pubblico lunedì 11 e martedì 12 agosto dalle 10 alle 13 nella sala dei Notari; e poi ancora i maestri John Perry, Ian Jones, Hung Kuan Chen, Mikhail Voskresensky e Marius Stravinsky, mentre per la sezione vocale, tra gli altri, ci saranno le due celebri cantanti liriche, Jennifer Larmore ed Eva Blahova, rispettivamente nella prima e nella seconda sessione del Music Fest Perugia, Tra le young star che prenderanno parte al festival ci saranno Luigi Carroccia, definito "l’aristocratico del pianoforte", che accompagnerà Oriana Gonzales venerdì 26 luglio alle 19 alla sala dei Notari, mentre martedì 30 luglio direttamente dalla "Juillard School" e dall’Accademia musicale di Basel, suoneranno Bradley Cao e Vivien Bachmann. Le esibizioni delle "Young Stars" nella prima sessione si concluderanno con un evento imperdibile: Matteo Cardelli e il compositore e pianista jazz Uriel Herman si esibiranno nella sala dei Notari mercoledì 31 luglio alle 19. Cinque saranno poi i master recitals con musicisti di fama internazionale alla sala dei Notari alle 19: Hung Kuan Chen (sabato 27 luglio), Albert Tiu (domenica 28), Davide Fung, Le Ho Hai e Nhat Quy Nguyen (lunedì 5 agosto), Maria Cecilia Berioli, Bogdan Dulu e Mikhail Kaploukhii (martedì 6); infine, concerto di Bogdan Dulu e Robert Davidovici sabato 10 agosto alla chiesa di Santo Spirito.

