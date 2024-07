Ospedale di Pantalla, risonanza magnetica sempre aperta

"In merito alle notizie pubblicate in questi giorni dai vari media sullo stop di alcuni servizi dell'ospedale Media Valle del Tevere per il periodo estivo", la direzione dell'Usl Umbria 1 comunica che "l'attività legata alla risonanza magnetica, programmata nel corso dell'intero mese di agosto, è confermata. Inoltre, rassicura tutti gli utenti - alcuni dei quali hanno chiamato per avere rassicurazioni sul proprio appuntamento - che le visite saranno effettuate come da programma".

Il servizio di diagnostica per immagini dell'ospedale di Pantalla (che comprende anche la risonanza magnetica) ha svolto nel 2023 oltre 284.000 prestazioni equivalenti, un + 5% rispetto all'anno precedente. Un trend confermato anche per il 2024 dove si stimano oltre 292.000 prestazioni.



