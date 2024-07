Per gli amanti della buona musica e del vino torna, venerdì 19 luglio, per il terzo dei suoi cinque appuntamenti, "Vigne & note, musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino", alla cantina "Le Cimate di Montefalco".

Dalle 18.30 alle 20, immersi tra i vigneti, i partecipanti potranno degustare i vini di produzione in abbinamento ai prodotti tipici, prendere parte alla visita guidata in cantina ma soprattutto godere del concerto del trio jazz composto da Alessandro Biagioli al clarinetto, Leonardo Gensini alla chitarra e Tommaso Petri al piano. Per prendere parte all'evento è necessario prenotarsi attraverso apposito form che si trova sulla sezione eventi del sito stradadelsagrantino.it.

Vigne & note, cartellone di eventi promosso e organizzato dall'associazione "La Strada del Sagrantino", in collaborazione con il Conservatorio di musica Francesco Morlacchi di Perugia, proseguirà venerdì 30 agosto a Bevagna, alla cantina "La Fonte", con il concerto del quartetto di flauti composto da Alice Morosi, Francesca Panzolini, Angelica Pagliaccia e Asia Martoccia.



