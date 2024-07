Busitalia Umbria, giovedì 18 luglio sciopero di 4 ore

I sindacati Fit Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Autoferro E Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 18.00 alle ore 22.00, del personale Busitalia in Umbria per giovedì 18 luglio.

Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane, comunica le modalità di sciopero in Provincia di Perugia e Terni: In provincia di Perugia, servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi "Spoletosfera" e "Ponzianina-Rocca e Posterna"): sciopero dalle ore 18 alle 22.

Le corse che partono dal capolinea prima dell'orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Perugia: Piazza Partigiani e stazione Fs: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio biglietteria Spoleto stazione Fs: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Servizio ascensori e scale mobili di Perugia: i servizi saranno garantiti per l'intera giornata con il normale orario.

Urp Perugia: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Provincia di Terni, servizi autobus urbani ed extraurbani, Funicolare di Orvieto: sciopero dalle ore 18 alle 22. Le corse che partono dal capolinea prima dell'orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizio biglietterie città di Terni: biglietteria bus terminal: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Urp Terni: il servizio sarà garantito con il normale orario.

Il servizio ferroviario nella rete regionale ex Fcu è sospeso; pertanto, non sono programmati servizi compresi dalle ore 18 alle 22.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari effettuati in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale Rfi, saranno garantiti tutti i servizi indicati nell'orario ufficiale Trenitalia: treno 19758 L'Aquila-Terni e corse bus Rm 509.





