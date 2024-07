Ordinanza del Comune dopo l'incendio a Terni

Nella mattinata di sabato il vicesindaco di Terni Riccardo Corridore ha firmato un' ordinanza per l'adozione di misure precauzionali in seguito all'incendio che si è verificato nel'impianto di Fare Futuro srl, situato in via Angelini, a Maratta. Il provvedimento sindacale, entro il raggio di 3 chilometri dall'incendio, ordina il divieto di: raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; raccolta e consumo di funghi spontanei; pascolo e razzolamento degli animali da cortile; consumo di alimenti di origine animale (uova, latte e derivati) prodotti in loco; utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali. Inoltre è fatto obbligo al gestore dell'impianto Fare Fururo Srl di ottemperare a quanto stabilito dai vigili del fuoco in ordine alla verifica e alla messa in sicurezza dei luoghi, tramite l'impiego di un tecnico qualificato e di una ditta specializzata.

L'ordinanza sottolinea che la mancata ottemperanza comporta l'applicazione dell'art.650 del Codice penale: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ducentosei euro". E' quanto riferisce una nota del Comune.



