De Luca (M5s), ennesimo rogo di rifiuti a Terni

"Dopo oltre 12 ore dall'evento nessuna ordinanza precauzionale è stata adottata dal sindaco di Terni per tutelare la salute pubblica, indicando le azioni necessarie a contenere eventuali contaminazioni": lo afferma in una sua nota Thomas De Luca portavoce per l'Umbria e consigliere regionale Movimento 5 stelle, in merito all'incendio di venerdì in un'azienda di smaltimento di rifiuti ingombranti a Terni.

"Siamo tornati indietro di un decennio - prosegue De Luca - ai tempi dell'incendio dell'Electroterni quando solo grazie al nostro intervento si fece qualcosa per comunicare ai cittadini quello che andava fatto. Bandecchi dovrebbe prendere atto che non è in grado di gestire questo compito. Davanti al quarto rogo in depositi di rifiuti in quattro anni, in un fazzoletto di terra come Maratta, ci troviamo di fronte a un caso unico a livello nazionale. Nelle prossime ore si continuerà a fare finta di nulla. A Terni come sempre va tutto bene".



