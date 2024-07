Tesei, solo un rinvio della parifica

"Siccome abbiamo un ottimo rendiconto e tutte le capacità per poter fare tutti gli accantonamenti necessari abbiamo deciso di ritirare il disegno di legge sul rendiconto 2023 e di riapprovarlo entro il 31 luglio, anche alla luce di necessari approfondimenti che faremo pure in sede di Conferenza delle Regioni e della Stato Regioni": è quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a margine dell'udienza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023.

Udienza rinviata dal presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Umbria, Antonello Colosimo, per una questione tecnica relativa alle risorse assegnate all'Arpa attraverso il fondo sanitario.

Anche la presidente Tesei ha spiegato i motivi: "Nell'adunanza che abbiamo effettuato la settimana scorsa nel chiudere la preparifica dove il rendiconto 2023 è stato ritenuto come uno dei migliori della Regione Umbria con tutti dati positivi, il procuratore presso la Corte dei conti ha sollevato la questione delle Agenzie regionali per l'ambiente, le Arpa, e sui finanziamenti che vengono assegnati alle Arpa di tutte le regioni, nata con una sentenza della Corte Costituzionale di quest'anno. Questa è una cosa sollevata qua ma che ha ripercussione a livello nazionale perché tutte le Regioni oggi finanziano le Arpa con una parte del fondo sanitario".

Tesei ha ribadito quindi che si tratta solo del rinvio della parifica che sarà fatta dopo alcuni chiarimenti tecnici: "La questione è stata sollevata qua per la prima volta, in occasione della chiusura dell'adunanza di preparifica, e non abbiamo quindi avuto la possibilità di fare il contraddittorio visto il periodo di tempo molto stretto. Però non abbiamo nessun problema e faremo tutto quello che c'è da fare".



