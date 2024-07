Lunedì la prima seduta del Consiglio comunale di Perugia

Convocata per il 15 luglio, alle 15.30, la prima seduta del Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo di Perugia. All'ordine del giorno l'esame delle condizioni degli eletti alla carica di consigliere e surroga consiglieri, il giuramento della sindaca Vittoria Ferdinandi, la comunicazione da parte della sindaca relativa alla composizione della giunta e alla nomina del vicesindaco, l'elezione del presidente del Consiglio, l'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio, l'elezione della Commissione elettorale comunale.

La prima seduta potrà essere seguita in diretta streaming, come accade per tutte le sedute del Consiglio e delle commissioni, nella sezione dedicata del sito del Comune di Perugia. La diretta sarà fruibile anche attraverso il maxi schermo che sarà a disposizione della cittadinanza nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori.



