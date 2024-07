Pd, M5s, Avs e Psi, Bandecchi getta la maschera

"Dopo non essere riuscito a trovare un accordo con il centrodestra, il sindaco di Terni ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Umbria. Eppure della destra ne aveva dette di tutti i colori, ricorrendo frequentemente agli insulti. Ma la clamorosa batosta presa alle elezioni Europee lo ha costretto a gettare la maschera. Bandecchi si sente affine alla destra, tanto da cercare con essa un accordo, probabilmente anche per la smania di lasciare la scomoda poltrona da sindaco in cambio di uno scranno nell'assemblea legislativa umbra": a sostenerlo sono Pierluigi Spinelli, segretario unione comunale Pd Terni, Emilio Listanti, Avs, Luca Simonetti, referente gruppo territoriale M5s, e Federico Novelli segretario regionale Psi Umbria. "Ora è chiaro perché il paladino di Terni abbia consentito alla destra nazionale e regionale di continuare a penalizzare il territorio ternano" aggiugono.

"Territorio che sta ancora attendendo uno straccio di accordo di programma - sostengono in una nota i rappresentanti di Pd, Avs, M5s e Psi, per affrontare i problemi relativi al futuro di Ast sotto il profilo produttivo, occupazionale e ambientale. Colpisce, ma si spiega meglio, perché tutte le promesse fatte sull'energia a basso costo, sul rilancio del trasporto pubblico locale siano state disattese e perché la giunta Bandecchi abbia accettato le scelte a discapito della città compiute dal governo Tesei sulla sanità pubblica, dalle liste di attesa interminabili al nuovo ospedale che resta una chimera, e sull'ambiente con le politiche di incenerimento dei rifiuti portate avanti dal centrodestra. Tutto sempre nella disperata ricerca di trovare in quella coalizione un posticino per Alternativa popolare. Terni è stata in questo anno ostaggio di un progetto politico in cui ogni sforzo è riservato solo all'ascesa politica di Stefano Bandecchi, pronto a passare sopra a tutto e sopra a tutti per raggiungere i suoi obiettivi individuali, incapace di spendersi davvero per il bene della comunità ternana".



