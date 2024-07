Oltre due chili droga sequestrati in più operazioni a Terni

Due chili di eroina e 200 grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla squadra Mobile di Terni nel corso di più operazioni straordinarie, nella zona di Sant'Agnese. Quattro in totale le persone arrestate, tre cittadini nigeriani e un tunisino, tutti per spaccio.

Le attività - viene spiegato in una nota della questura - hanno visto l'impiego anche delle pattuglie della squadra Volante, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di un'unità cinofila antidroga. Partendo dal quartiere Sant'Agnese, sono stati passati al setaccio il parco giochi di via Campriani, viale Brin e il parco Rosselli.

Negli ultimi controlli sono state identificate 65 persone.





