Nominata la giunta comunale di Giano dell'Umbria

Insediato il consiglio comunale di Giano dell'Umbria per la legislatura 2024-2029.

Dopo il giuramento del sindaco Manuel Petruccioli sono state rese note le deleghe assegnate agli assessori e ai consiglieri.

Fernando Gramaccioni - si legge in una nota del Comune - è stato nominato assessore e vicesindaco con deleghe a polizia locale, sicurezza, agricoltura e ambiente; Jacopo Barbarito assessore a lavori pubblici, terremoto, Pnrr, edilizia scolastica, patrimonio, comunicazione istituzionale, cultura, turismo, politiche comunitarie e gemellaggi; Isabella Bartoloni Volpi a istruzione, politiche sociali, familiari e dell'infanzia; Valeria Santi a sviluppo economico, viabilità, occupazione, commercio, protezione civile e manifestazioni.

Assegnate deleghe anche ai consiglieri comunali Sante Graziani (cimiteri e politiche della montagna), Anna Clelia Moscatini (Rapporti con le associazioni, arredo e decoro urbano), Danilo Angelelli (sport e politiche giovanili).

Nel corso della seduta sono stati costituiti i gruppi di maggioranza di Uniti per Giano (capogruppo Graziani), Fratelli d'Italia (capogruppo Barbarito) e di minoranza, con Giano Domani (capogruppo Malossi).

A rappresentare l'ente nel consiglio dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" saranno, insieme al sindaco, Renzo Patacca per la maggioranza e Valfranco Santocchi per la minoranza.

Approvato, infine, a maggioranza, il punto che ha previsto l'istituzione del presidente del consiglio comunale.



