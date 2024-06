Prisco annuncia 'Umbria torna Zona logistica semplificata'

Il sottosegretario all'Interno e coordinatore di FdI in Umbria Emanuele Prisco ha annunciato che "l'Umbria torna oggi, grazie a FdI, a far parte della Zona logistica semplificata, che apre finalmente alla determinazione di aree della Regione che possono beneficiare di particolari e semplificate misure che prevedono agevolazioni ed incentivi per le aziende esistenti e per quelle che intendono avviare l'attività". "Dopo un periodo di limbo, al punto da essere esclusa da questa fattispecie - aggiunge -, oggi le aziende di particolari aree ricadenti nel perimetro Zls potranno fruire di procedimenti amministrativi rapidi e snelli per l'avvio e lo svolgimento delle loro attività economiche e industriali: meno burocrazia, più sviluppo ed occupazione per la nostra Regione".





